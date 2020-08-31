لبنان | للأسبوع الرابع على التوالي ..المساعدات لازالت تصل إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ دقيقة واحدة

مع دخولنا في الأسبوع الرابع عقب الكارثة التي حلت بانفجار العنبر 12 في مرفأ بيروت، لا زالت المساعدات التي بدأت بالتوافد تباعا إلى بيروت منذ اليوم الأول، مستمرة حتى اللحظة.

ويستقبل لبنان المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من 30 / 8 / 2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 31 / 8 / 2020 طائرتان تنقلان مساعدات غذائية وطبية، كما وصلت إلى مرفأ بيروت باخرتان محملتان بالمساعدات.

وفي السياق، أعلن الجيش اللبناني عبر حسابه على “تويتر” وصول ‏باخرة ايطالية محملة بمساعدات مقدمة لصالح بلدية بيروت .

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الأردن: وفي مطار رفيق الحريري الدولي، حطت طائرة من المملكة الأردنية الهاشمية، على متنها مساعدات غذائية.

اليونان: أما من القارة العجوز، فوصلت من اليونان حمولة من المساعدات الطبية، وقد تسلمها الجيش، كما أعلن عبر تويتر.

أوستراليا: بدورها، تضامنت أوستراليا مع لبنان المنكوب، فوصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة على متنها مساعدات إنسانية عائدة إلى منظمات غير حكومية.