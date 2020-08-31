لبنان | جلسة تمهيدية ثانية في قضية حاوي وحماده والمرّ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 46 دقيقة المحكمة الجنائية الدولية حدّد قاضي الإجراءات التمهيدية دانييل فرنسيين في المحكمة الخاصة جلسة في 16 أيلول في القضايا المتلازمة اغتيال جورج حاوي ومحاولة اغتيال كلّ من النائب المستقيل مروان حماده والوزير السابق الياس المر. وهي الجلسة الثانية التي يعقدها القاضي فرنسين في إطار التحضير لبدء المحاكمة في القضية المتلازمة المتهم الوحيد فيها سليم عياش.

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