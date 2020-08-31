لبنان | تعميم من كركي عن الأعمال المحظرة على مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي
صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، تعميم تحت الرقم 2411 يتعلق بالأعمال المحظرة على مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفيه:
“إستنادا إلى المادة 22 من نظام المستخدمين (الأعمال المحظرة)، وعلى الرغم من إصدارنا للتعميم رقم 2211 تاريخ 21 حزيران 2019، والذي حظرنا بموجبه جميع المستخدمين التكلم بإسم الصندوق أو بالإدلاء بأية تصاريح تخص الضمان أو الشؤون السياسية في البلاد، فإن بعض المستخدمين ما زالوا غير ملتزمين بتعليمات الإدارة بهذا الخصوص،
لذلك، نذكر وللمرة الأخيرة وتحت طائلة إتخاذ الإجراءات المسلكية والتأديبية، بأنه يحظر على جميع المستخدمين، التكلم بإسم الصندوق، على كافة وسائل الإعلام والتواصل العام أو الخاص، بشكل رسمي أو غير رسمي، وكذلك كتابة المقالات والخطب والمؤلفات أو أي تصريحات في جميع الشؤون السياسية، قبل الاستحصال على إذن خطي من المدير العام”.
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