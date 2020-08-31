لبنان | وهاب: في لبنان تتغير الجزمة فقط ويبقى اللحاسون أنفسهم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 54 دقيقة وئام وهاب غرد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على حسابه عبر تويتر قائلاً: “في لبنان تتغير الجزمة فقط ويبقى اللحاسون أنفسهم من العثماني الى الفرنسي الى السوري الى ماكرون وشنكر نحن شعوب متناحرة لا تحترم نفسها. عندما يأمر القنصل يسير الجميع في الصف. سجلوا إحتقاري لكم مع السلام”.

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