لبنان | بالفيديو – طرد أديب من الجميزة: “نحن الثوار مش معترفين فيك”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

طرد عدد من المواطنين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة مصطفى أديب من منطقة الجميزة أثناء معاينته الأضرار التي وقعت إثر انفجار مرفأ بيروت.

ويظهر في الفيدية الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي امرأة تصرخ بوجه أديب وتقول له: “ما بدنا ياك، نحن الثورة بدنا حكومة، إنت ما بتحمينا من الطبقة السياسية اللي ما بدنا ياها”.

وعاد وسأل آخر: “إنت بتعتبر حالك من السلطة الحاكمة أو من الشعب؟”.

فأجاب: “أنا من الشعب”.

وعادت وأجابت الامرأة وقالت: “إنت منك من الشعب، إنت من السلطة الحاكمة، نحن الثوار مش معترفين فيك”.

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يذكر أنه تم تكليف الرئيس مصطفى أديب لتشكيل الحكومة اليوم الإثنين عقب إقامة استشارات نيابية في قصر بعبدا تنيله 90 صوتاً.

في السياق، طلب الرئيس المكلف مصطفى أديب من الله أن يوفقنا في تشكيل الحكومة بأسرع وقت.

وأعلن من بعبدا ان الوقت للعمل بكل قوة بتعامل الجميع من أجل تعافي وطننا لان القلق كبير وبإذن الله سنوفق بهذه المهمة لاختيار فريق عمل متجانس وتنطلق لإجراء الإصلاحات الأساسية لوضع البلد على الطريق الصحيح لنستعيد المبادرة.

وقال: “الفرصة أمام بلدنا ضيقة وعلى كل القوى السياسية أن تدرك ذلك وأقول للبنانين ان قدرنا التغلب على الأحزان وعزمنا راسخ بان أرضنا ستبقى صامدة ومعاً نصنع الأمن بالمستقبل”. وأضاف: “ادعو لنا بالتوفيق”.