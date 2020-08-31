لبنان | لقاء سيدة الجبل: سلاح حزب الله نسف الدستور

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لقاء سيدة الجبل - لبنان- أرشيف
شدد لقاء سيدة الجبل على أن “الأزمة التي يعانيها لبنان في ذكرى مئويته الأولى، هي نفسها أزمة فقدان السيادة الممتدة منذ نحو خمسين عاماً، وقد تفاقمت مع تغول “حزب الله” في الإستناد الى سلاحه”، معتبراً أنها “أزمة سلاح تابع لمشروع التوسع الإيراني في المنطقة وليست أزمة دستورية”.
وقال في بيان: إن “سلاح هذا الحزب نسف الدستور كما نسفه للأسف سلوك رؤساء الحكومة السابقين، الذين ارتضوا تشكيل “مجلس ملة” بدل الدفاع عن الدستور واتفاق الطائف”.
وعقد “لقاء سيدة الجبل” إجتماعه الدوري، في حضور:أمين بشير، أسعد بشارة، الدكتور أحمد فتفت، أنطوان قسيس، أنطوان اندراوس، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، إدمون رباط، بهجت سلامه، بدر عبيد، توفيق كسبار، جوزف كرم، حامد الدقدوقي، حسان قطب، ربى كبارة، سوزي زيادة، غسان مغبغب، فارس سعيد.
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