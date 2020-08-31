لبنان | نقابة المحررين: تتابع قضية منع “mtv” من تغطية زيارة ماكرون للقصر الجمهوري

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت نقابة المحررين أنها تلقت اتصالا من رئيس التحرير في محطة “MTV” الزميل وليد عبود، اعلمها فيه بمنع فريق المحطة الإعلامي من تغطية نبأ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقصر الجمهوري. وقد أخذت النقابة علما بذلك.

وأعلنت في بيان أنها تجري اتصالاتها ومع الدوائر المعنية في القصر الجمهوري لمعالجة الوضع.

يذكر أنه تم منع محطة الـ”mtv” من الدخول إلى قصر بعبدا لنقل الاستشارات النيابية اليوم في قصر بعبدا.

وردّ القصر الجمهوري في بيان، معتبراً ان المحطة هاجمت رئيس الجمهورية ونزعت صفته الرسمية عنه، واكتفت باسمه من دون لقبه، وتمادت بشتمه وتجريحه واطلاق النعوت غير اللائقة بحقه.

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وأكد المكتب الإعلامي ان محاولات عدة بُذلت مع المحطة لإعادة النظر بالأسلوب غير اللائق من دون ان تسفر عن نتيجة، علماً ان كل هذه المخالفات تعاقب عليها القوانين ولاسيما قانون الاعلام المرئي والمسموع الذي يجيز إقفال المحطة عند تكرار المخالفة.

وقال: “لم نحجب الاخبار المتعلقة بالرئاسة عن المحطة، ولا يمكن اعتبار الاجراء المتخذ في حقها اي مساس بالحرية الاعلامية، التي تحرص الرئاسة على التمسك بها وممارستها”.

يذكر أن القصر الجمهوري منع محطة الـ”mtv” الدخول إلى قصر الشعب لتغطية الاستشارات النيابية الملزمة.