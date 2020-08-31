لبنان | أديب: “ادعو لنا بالتوفيق”

الرئيس المكلف مصطفى أديب
طلب الرئيس المكلف مصطفى أديب من الله أن يوفقنا في تشكيل الحكومة بأسرع وقت.
وأعلن من بعبدا ان الوقت للعمل بكل قوة بتعامل الجميع من أجل تعافي وطننا لان القلق كبير وبإذن الله سنوفق بهذه المهمة لاختيار فريق عمل متجانس وتنطلق لإجراء الإصلاحات الأساسية لوضع البلد على الطريق الصحيح لنستعيد المبادرة.
وقال: “الفرصة أمام بلدنا ضيقة وعلى كل القوى السياسية أن تدرك ذلك وأقول للبنانين ان قدرنا التغلب على الأحزان وعزمنا راسخ بان أرضنا ستبقى صامدة ومعاً نصنع الأمن بالمستقبل”. وأضاف: “ادعو لنا بالتوفيق”.
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