لبنان | نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 42 دقيقة مطار بيروت أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 29/8/2020 بالإضافة إلى الدفعة الأولى من نتائج فحوص أجريت بتاريخ 30/8/2020؛ وأظهرت النتائج وجود نتيجة إيجابية واحدة. وجاءت تفاصيل نتائج 29/8/2020 كالتالي: ” رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية)

” رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

” رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

” رحلة جدة : شركة MEA رقم 365 (جميعها سلبية) وجاءت تفاصيل نتائج 30/8/2020 كالتالي: ” رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

” رحلة حلب : شركة Q6 رقم 215 (جميعها سلبية)

” رحلة اديس ابابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية).

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