لبنان | مصطفى أديب مكلفاً لتشكيل الحكومة الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 38 دقيقة مصطفى أديب بعد 21 يوماً على استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 170 شخصاً وإصابة أكثر من 6000 جريح، تم تكليف السفير مصطفى أديب رئيساً لتشكيل الحكومة الجديدة. وتم تكليف أديب بـ90 صوتاً مع 15 صوتاً على السفير نواف سلام وصوت للوزيرة السابقة ريا الحسن وصوت لفضل شلق مع خروج 8 نواب من تسمية أحد. وبدأ رئيس الجمهورية ميشال عون بالاستشارات النيابية صباح اليوم الإثنين واستمرت اللقاءات مع الكتل النيابية حتى الـ1:30 من بعد الظهر.

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