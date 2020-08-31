لبنان | متى تنحسر موجة الحر؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 51 دقيقة

بعد موجة الحر التي تسيطر على لبنان، تنحسر خلال اليومين المقبلين.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية واحتمال تساقط بعض الرذاذ المتفرق خلال الفترة المسائية.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: يقع الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي وشمال افريقيا تؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية تنحسر تدريجيا ابتداء من غد الثلاثاء.

معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل: من 25 الى 33 درجة مئوية في الظل.علما ان الحرارة المحسوسة ترتفع مع ارتفاع الرطوبة وتكون اعلى من الحرارة في الظل.

تنبيه من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والداخلية خلال موجة الحر وننصح بالاكثار من شرب الماء وعدم التعرض لاشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال ودون تعديل في المناطق الساحلية والداخلية بينما تبقى فوق معدلاتها الموسمية، مع خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

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الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية، مع احتمال تساقط بعض الرذاذ المتفرق خلال الفترة المسائية.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية.

– الحرارة على الساحل من 22 الى 36 درجة، فوق الجبال من 21 الى 32 درجة، في الداخل من 19 الى 40 درجة.

– الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة سرعتها من 10 الى 25 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط بسبب الرطوبة.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:29 درجة.

– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,10 ساعة غروب الشمس: 19,07