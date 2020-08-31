لبنان | مصلحة الليطاني: تحويل المياه الى المقاطع الممتدة من الزهراني حتى وسط الغازية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين الليطاني أعادت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مشروع ري القاسمية في الغازية الى قيد الاستثمار اليوم للمرة الاولى منذ 20 عاما، وذلك بعد عمل استمر اشهرا، شمل انجاز اعادة بناء نفق الغازية، واعادة تأهيل نفق الزهراني – الغازية، وازالة التعديات عن حرم القناة في الغازية بمساحة 96 الف متر مربع وتجديد وصيانة مقاطع قناة الغازية بطول 8 كلم. وقد قامت المصلحة اليوم الإثنين، في حضور رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر وبلديات المنطقة وفريق المصلحة، بتحويل المياه الى المقاطع الممتدة من الزهراني ولغاية وسط الغازية وهي ستروي في المرحلة الاولى اكثر من 150 هكتارا من الاراضي الزراعية التي يتم ريها حاليا بالآبار المالحة.

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