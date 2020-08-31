لبنان | رئاسة الجمهورية: لا يمكن اعتبار الاجراء المتخذ بحق الـ”mtv” مسّ بالحرية الاعلامية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

توضيحاً على حصل مع محطة الـMTV في قصر بعبدا، أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أن المحطة هاجمت رئيس الجمهورية ونزعت صفته الرسمية عنه، واكتفت باسمه من دون لقبه، وتمادت بشتمه وتجريحه واطلاق النعوت غير اللائقة بحقه.

وأكد المكتب الإعلامي ان محاولات عدة بُذلت مع المحطة لإعادة النظر بالأسلوب غير اللائق من دون ان تسفر عن نتيجة، علماً ان كل هذه المخالفات تعاقب عليها القوانين ولاسيما قانون الاعلام المرئي والمسموع الذي يجيز إقفال المحطة عند تكرار المخالفة.

وقال: “لم نحجب الاخبار المتعلقة بالرئاسة عن المحطة، ولا يمكن اعتبار الاجراء المتخذ في حقها اي مساس بالحرية الاعلامية، التي تحرص الرئاسة على التمسك بها وممارستها”.

يذكر أن القصر الجمهوري منع محطة الـ”mtv” الدخول إلى قصر الشعب لتغطية الاستشارات النيابية الملزمة.