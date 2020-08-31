لبنان | بهاء الحريري عن مصطفى أديب: وكيل آخر لنظام لبنان القديم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2020 11:58 صباحًا الشيخ بهاء رفيق الحريري بعد ترشيح مصطفى أديب لرئاسة حكومة لبنان، غرّد الشيخ بهاء الحريري على صفحته عبر موقع “تويتر” قائلاً “مصطفى أديب هو وكيل آخر لنظام #لبنان القديم – من غير المقبول أن يدير أمراء الحرب والميليشيات بلدنا – نحن بحاجة إلى تغيير كلّي للوصول إلى #لبنان_الجديد”.

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