لبنان | أجيالنا وLEBANON OF TOMORROW: منتحلو صفة للاستيلاء على ممتلكات متضررين من الإنفجار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

أوضحت جمعية “أجيالنا” و”Lebanon of tomorrow” في بيان، أن “بعض ضعيفي النفوس يستغلون الظروف التي تمر بها البلاد جراء زلزال 4 آب، من خلال انتحال صفة ممثلي جمعيات للاستيلاء على ممتلكات تعود لأشخاص تضرروا جراء انفجار المرفأ”.

ونبه البيان “الجميع بضرورة اخذ الحيطة والحذر وعدم التعاطي مع أي منتحل صفة، وبالتالي التأكد من هوية كل من يتواصل مع المتضررين وعدم تسليمهم أي موجودات أو تبرعات، قبل أن يترافق كل ما سبق مع استلام المستندات الثبوتية من بطاقة انتساب للجمعية وايصال رسمي موقع أصولا”.

وتمنى على “السلطات الامنية مؤازرة الجمعيات والتحقيق بهذه الارتكابات، وصولا للقبض على مرتكبيها والزامهم الحد الأقصى من العطل والضرر والتعويض”، داعيا “من تعرض لما سبق، للتواصل مباشرة مع الجهات المختصة لتقديم شكوى ضد الفاعلين ممن سولت لهم انفسهم استغلال الحالة الاستثنائية الراهنة للاستيلاء على أموال وأملاك المتضررين”.