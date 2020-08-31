لبنان | من سمّت الكتل النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2020 1:05 مساءً

انطلقت صباح اليوم الإثنين الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا.

وتحفظ نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي عن تسمية السفير مصطفى أديب ووضعت. وقال من قصر بعبدا: “وضعت ورقة بيد الرئيس ميشال عون ولم أضع إلا ورقة بيضاء فالمسألة ليست مسألة مسايرة”.

وأعلن اللقاء التشاوري أنه لن يسمي السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي التوازي، اعلن تكتل الجمهورية تسمية السفير نواف سلام لتشكيل الحكومة الجديدة. بدوره، سمّى النائب فؤاد مخزومي السفير نواف سلام لتشكيل الحكومة الجديدة.

وسمّى النائب جهاد الصمد المهندس فضل شلق لتشكيل الحكومة الجديدة.

وامتنع كل من النواب أسامة سعد وشامل روكز وجميل السيد عن تسمية أحد لتشكيل الحكومة الجديدة.

في المقابل، قرّرت كتلة التكتل الوطني تسمية السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة. وأملت الكتلة أن يتم تأليف حكومة من شخصيات ذات أصحاب نزاهة وكفاءة وكف نظيف مشروعهم إنقاذ البلد.

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وسمّى تكتل لبنان القوي السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة.

في التوازي، تحفظت كتلة اللقاء التشاوري عن تسمية أحد لتشكيل الحكومة المقبلة لأسباب عديدة.

في السياق عينه، أعلنت الكتلة القومية تأييدها لتسمية الصفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة. واعتبرت أنها ضد الفراغ في المؤسسات وأنها ستسهل الأمور.

توازياً، أعلنت “الكتلة الوسطية” برئاسة جان عبيد من بعبدا أننا “سمينا مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة”. وتمنو له التوافيق.

أيضاً، سمّى اللقاء الديمقراطي السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة. وتمنى على الحكومة التي ستتشكل أن تحافظ على ما تبقى من اتفاق الطائف وأن تتشكل بسرعة.

في السياق، وافقت كتلة الوفاء للمقاومة على تسمية السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة، ودعت إلى التعاون لإنجاح هذه المهمة.

توازياً، سمّت كتلة المستقبل السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة. في السياق نفسه، سمّى رؤساء الحكومات السابقين أيضاً السفير مصطفى أديب رئيساً للحكومة الجديدة.