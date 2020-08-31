لبنان | “المجلس الارثوذكسي اللبناني”: لحكومة طوارئ تضم عسكريين تكنوقراط

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:17 صباحاً - منذ 13 دقيقة

اعتبر رئيس “المجلس الارثوذكسي اللبناني” روبير الأبيض أن “الشعب لا يموت أبدا مهم قست عليه الظروف ومهما زادت أحداث الغدر والحقد والطائفية”.

وأشار في بيان إلى أنه “لا بد لنا اليوم أن نعود بالتاريخ الى الوراء ونستذكر معا حربنا ومقاومتنا لمشروع توطين الفلسطينيين، حين شرعت الولايات المتحدة الأميركية بمشروعها الشهير “مشروع كيسنجر” والذي كان فحواه إخراج كل مسيحيي لبنان، ولكن الاصرار على البقاء في أرضنا دعانا لخوض أعظم وأشرس المعارك من اجل البقاء في بيوتنا وارضنا والحفاظ على جذورنا وعلى هويتنا العربية اللبنانية”.

وقال: “نرى اليوم مناطق عاشت واختبرت ويلات الحرب اللبنانية مثل الصيفي والجميزة والرميل والمدور ومار مخائيل والاشرفية، تعود لتتأثر مباشرة بعصف هذا الانفجار الهائل كأنما أرادوا إضافة محاولة جديدة لتدمير أبناء شعبها المسيحي المقاوم كما سبق تجربة حرب المئة يوم الهمجية”.

واعتبر أنه “بعدها اختبرنا انتفاضات وحروب كثيرة بين رجالات الحكم منها حرب الإلغاء وحرب التحرير وحرب الطائف واغتيالات عديدة من رجال السياسة، وكل هذا أدى الى أن يدفع ثمنه الشعب اللبناني وحده، ومن ثم واجهتنا حرب طاحنة مع الكيان الصهيوني في حرب تموز عام 2006 والتي كلفت لبنان خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات لتعود الخسارة مرة أخرى على الشعب اللبناني وحده، ليس علينا أن ننسى حروبنا مع الإرهابيين والداعشيين وما عقبها من عمليات تفجيرية وانغماسية والتي كان للبنان الحصة الأكبر منها”.

وسأل “أهل الحكم والحكام وزعماء الاحزاب والتيارات، ماذا فعل الشعب اللبناني لكي يدفع ثمن اخطائكم التي لا تحصى ولا تعد”، معتبرا أن “المفاجأة الأكبر أتت من انفجار المرفأ، هذه كانت هديتكم لشعب من المفترض أنكم تمثلونه”.

ودعا إلى “تأليف حكومة طوارئ تضم عسكريين – تكنوقراط من خارج هذه المنظومة السياسية، تكون مهمتها تنفيذية وإدارية، وانشاء مجلس قضاء لاسترجاع الاموال المنهوبة، وانتخابات مبكرة خارج قيد الطائفي من خلال قانون النسبية الموسعة عبر المحافظات ولبنان دائرة واحدة، وانشاء مجلس الشيوخ وإصلاحات ادارية في المؤسسات والادارات العامة”.