لبنان | من هو مرشح الحزب “الإشتراكي” لرئاسة الحكومة الجديدة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:17 صباحاً - منذ 57 دقيقة الحزب التقدمي الإشتراكي كشفت معلومات صحفية أن الحزب التقدمي الإشتراكي سمّى السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة. وأضافت المعلومات أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصل الجمعة برئيس الجمهورية ميشال عون وأبلغه باسم مصطفى أديب وكذلك اتصل بالرئيس السابق سعد الحريري السبت وأبلغه بالإسم. توازياً، انطلقت صباح اليوم الإثنين الاستشارات النيابية في قصر بعبدا لتسمية رئيس الحكومة الجديدة. وسمى رؤساء الحكومات السابقين السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة.

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