لبنان | رؤساء الحكومات السابقين من بعبدا: مصطفى أديب رئيساً للحكومة الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي من قصر بعبدا أننا تطرقنا إلى الصعاب والتحديات التي تواجهنا على كل الأصعدة خصوصاً بعد تفجير 4 آب وشخص لوحده لا يمكن أن “يشيل الزير من البير”.

وسمّى ميقاتي السفير مصطفى أديب رئيسا للحكومة ليكون من ضمن فريق عمل كامل متكامل من اختصاصيين وإذا حصل ذلك يمكن أن نعد اللبنانيين بمستقبل واعد.

وقال: “الوقت له ثمن كبير وأتمنى أن تتألف الحكومة بأسرع وقت ممكن”.

وأضاف: “استعرضنا خلال اجتماع رؤساء الحكومات السابقين كل الأسماء وحافظنا على سريتها ومن طرح اسم مصطفى أديب هو الرئيس الحريري”.

بدوره، قال الرئيس السابق سعد الحريري من قصر بعبدا: “يجب أن يكون هدفنا جميعاً إعادة إعمار بيروت وتحقيق الإصلاحات المعروفة لدى الجميع والإتفاق بسرعة مع صندوق النقد لنكسب دعم المجتمع الدولي ونسيطر على الإنهيار”.

وأضاف: “لتحقيق هذه الأهداف على الحكومة أن تتشكل من أشخاص معروفين بالكفاءة والنزاهة والإختصاص ويجب أن تتشكل بسرعة مع صياغة البيان الوزاري بسرعة”.

وسمى الحريري السفير أديب لتشكيل الحكومة الجديدة: “ما حصل في بيروت دمار شامل وإذا أردنا إعادة إعمار العاصمة يجب وضع خطة واضحة ومساعدات من الخارج لنتمكن من إعادة كلّ شيء كما كان ويجب أن تتحقق الإصلاحات لإعادة الثقة بلبنان”.

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وأكد أن “كلّ الكتل النيابية اعتراضها عليّ معروف ورأيتُ أن البلد اليوم بحاجة إلى حلول وإلى النهوض وليس إلى مناورات”.

وشدد على أنه ما من فريق سياسي أكبر من مطالب الشعب ومن حاجته إلى الحلول ولا يمكن لأيّ فريق أن يترك البلد فالحلول تكمن في قول الموقف السياسي والمواجهة بوضوح وسيكون لي حديث خلال اليومين المقبلين لشرح كلّ المواضيع.

واعتبر أن على الحكومة أن تتألف من اختصاصيين وهم عبارة عن أشخاص عملوا في مجالات معيّنة ونجحوا فيها.

يدوره، سمّى الرئيس تمام سلام مصطفى أديب رئيساَ للحكومة الجديدة.

وقال: “الله يقدّرنا نقدر ندعمه ونوفّر له كلّ ما يلزم” لننتقل إلى مرحلة مليئة بالأمل خلافاً للمرحلة السابقة”.

واعتبر أن حمله سيكون ثقيلا وسندعمه وعلى السؤولين أن يدركوا أنها الفرصة الأخيرة للبنان واللبنانيين أن ينقذوا وطنهم انطلاقا من تفاهمهم وبدعم دولي وعربي.