لبنان | الأبيض: الأرقام تدل على أننا ما زلنا في عين العاصفة

مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي "فراس الأبيض"
نشر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الابيض جداول ورسوم بيانية تتعلق بانتشار فيروس كورونا في لبنان.
وعلّق عليه بالقول عبر تويتر: الأرقام تدل على أننا ما زلنا في عين العاصفة، وبعد التخفيف من قيود الإقفال، نحن بحاجة الى استراتيجية جديدة. هناك نقطتان ستلعبان دورا رئيسيا في إنجاح الاستراتيجية أو إفشالها. إنها “مقايضات” و “مسؤولية من هي على أي حال”.
وأضاف: المقايضات كانت محور نقاش بين خبراء الصحة ورجال الأعمال. الاقفال يساعد على احتواء الفيروس لكنه يضع ضغطا على سير الأعمال.
وسأل: “الى اي حد يمكن تقييد الحركة بحد أدنى من الاضرار على الاقصاد. وما مقدار التضحيات للجهتين؟”.
واعتبر الأبيض أن المسؤولية الشخصية تتطلب على المرء أن ينظر الى عيوبه قبل ان يشير الى الآخرين. الجمهور ورجال الأعمال يسألون عن سعة المستشفيات والفحوص أكثر من اهتمامهم بمعايير السلامة، في حين أن المسؤولين الصحيين يميلون الى القيام بالعكس.
وأكّد أبيض أن “الشتاء قادم وأرقام الاصابات بكورونا برتفعة للغاية. والمساعدات الأجنبية لن تتدفق علينا الى الأبد. استراتيجية مع مقايضات واضحة، ترتكز على العلم والمصلحة المشتركة قبل الشخصية، ويؤيدها الجميع، هي كل ما نحتاج اليه.
وتابع: “بعدها يتوجّب على الجميع الالتزام بالاستراتيجية، وإلا فالشتاء سيكون قاسيا.”
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