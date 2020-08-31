لبنان | تجمع المزارعين في البقاع: قرار الأردن استمرار إقفال معبر جابر صدمة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم الترشيشي في بيان أن “قرار الأردن استمرار إقفال معبر جابر أمام الشاحنات الزراعية اللبنانية يشكل agro، كونها المرة الثالثة التي يتراجع فيها الجانب الأردني عن وعده وقراره فتح المعبر”.

واعتبر أن “الشاحنات موجودة منذ أكثر من خمسة عشرة يوما عند هذا المعبر من دون أي تبرير سوى حجة كورونا، علما أن أغلب الشاحنات تمر بشكل ترانزيت”.

وقال: “بحسب وعد وزير الداخلية الأردنية كان من المفترض إن يفتح المعبر اليوم وتعبر الشاحنات اللبنانية التي يصل عددها الى أكثر من 50 شاحنة، لكن لم يتم الإيفاء بالوعد الأردني الذي عاد ومدد الاقفال الى الثالث من ايلول المقبل، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من الخسائر عند أصحاب الشاحنات والسلع الزراعية و تلف وتضرر المنتجات الزراعية داخل الشاحنات المحتجزة منذ تاريخ 12 الشهر الحالي”.

وناشد المزارعون والمصدرون الدولة اللبنانية بـ”التواصل مع الجانب الأردني وفتح الحدود امام الشاحنات اللبنانية بالسرعة الممكنة لأن الإقفال تسبب بكساد الإنتاج الزراعي في الأسواق المحلية وتدني الأسعار وتلف المزيد من الانتاجات الزراعية”.

وتخوف الترشيشي من “استمرار الاقفال بإصرار أردني ولمدة طويلة، الأمر الذي يجعل التصدير البري شبه مستحيل وعلى الجميع في الجانب اللبناني الرسمي التحرك وفتح هذه الطريق التي كان يعبرها يوميا ما يقارب ألف طن”.