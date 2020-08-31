لبنان | السفير مصطفى أديب: لم أدل بأي تصريح

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

أكد السفير مصطفى أديب أنه لم يدل بأي تصريح أو تغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وصدر عن السفير مصطفى أديب، الآتي:

“يتم تداول أخبار ومواقف وتغريدات منسوبة إليّ عبر حسابات مزوّرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار، يهمّني التأكيد أنّني لم أدلِ بأيّ تصريح أو تغريدة، وبالتالي فكلّ ما يُنسب إليّ مختلق ومزوّر”.

يذكر أن أديب بات مرشحاً لرئاسة الحكومة من قبل عدد من الأفرقاء السياسيين.