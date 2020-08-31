- 1/2
- 2/2
مصطفى اديب
أكد السفير مصطفى أديب أنه لم يدل بأي تصريح أو تغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وصدر عن السفير مصطفى أديب، الآتي:
“يتم تداول أخبار ومواقف وتغريدات منسوبة إليّ عبر حسابات مزوّرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار، يهمّني التأكيد أنّني لم أدلِ بأيّ تصريح أو تغريدة، وبالتالي فكلّ ما يُنسب إليّ مختلق ومزوّر”.
يذكر أن أديب بات مرشحاً لرئاسة الحكومة من قبل عدد من الأفرقاء السياسيين.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | السفير مصطفى أديب: لم أدل بأي تصريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.