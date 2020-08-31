كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين وزارة الصحة العامة نشرت وزارة الصحة جدولا يظهر توزع اصابات كورونا الجديدة على المناطق اللبنانية. وكانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل 595 اصابة جديدة بكورونا ما يرفع العدد الاجمالي للاصابات الى 16870، اضافة الى 5 وفيات.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الصحة تنشر إحصائية الإصابات بـ “كورونا” وكيفية توزعها على المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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