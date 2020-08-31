لبنان | 12 حالة جديدة بـ”كورونا” على متن رحلات وصلت إلى بيروت في الأيام الثلاثة الماضية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2020 11:53 مساءً 12 حالة جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت أعلنت وزارة الصحة العامة، استكمال نتائج فحوصات PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخي 27 و28 الحالي إضافة إلى الدفعة الأولى من نتائج الفحوصات التي أجريت أمس، مشيرة إلى أن هذه النتائج أظهرت وجود اثنتي عشرة نتيجة إيجابية. وتوزعت النتائج كالتالي: نتائج 27/8/2020: Advertisements – رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان).

– رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (حالة واحدة إيجابية). نتائج 28/8/2020: – رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (أربع حالات إيجابية).

– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية).

– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية). نتائج 29/8/2020: – رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة جربة: شركة MEA رقم 592 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية).

– رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).

– رحلة ليون: شركة TO رقم 4960 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).

– رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).

– رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

– رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 303 (جميعها سلبية).

– رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية).

– رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية)

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