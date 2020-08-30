لبنان | من هو مصطفى أديب المرشح لرئاسة الحكومة؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2020 10:47 مساءً

يشغل المرشح لرئاسة الحكومة مصطفى أديب منذ 18 تموز 2013، منصب سفير الجمهورية اللبنانية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهو المستشار السابق للرئيس نجيب ميقاتي.

نجيب حاصل على درجة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية، وبدأ حياته المهنية كمدرس للقانون الدولي العام والقانون الدستوري والجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية في جامعات مختلفة في لبنان وفرنسا.

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وفي العام 2000، بدأ التدريس في كلية بيروت الحربية، وأصبح أستاذا متفرغا في الجامعة اللبنانية.

كما أنه رئيس الجمعية اللبنانية للقانون الدولي والجمعية اللبنانية للعلوم السياسية وعضو في جمعية خريجي الجامعات الفرنسية، والجمعية العربية للعلوم السياسية، والجمعية الدولية للقانون الدستوري، والمرصد من أجل السلم الأهلي الدائم.

تولى منصب مستشار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي منذ العام 2000 وحتى تعيينه سفيرا، ومثل كرئيس حكومة في عامي 2005 و2006، أمام اللجنة الخاصة المكلفة بوضع قانون الانتخابات الجديد.

متأهل وله خمسة أولاد.