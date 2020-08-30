كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات رؤساء الحكومات السابقين بعد اجتماع رؤساء الحكومات السابقين أعلن الرئيس فؤاد السنيورة أنّه تم الاتفاق على ترشيح السفير مصطفى أديب لرئاسة الحكومة. وأمل المجتمعون أن يتم تكليف أديب بأكبر عدد من الاصوات لتشكيل حكومة تحترم تنفيذ الاصلاحات، مشددين على ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة. وقال السنيورة: “المجتمعون أكدوا أن هدف العمل السياسي يجب أن يكون التصدي لمهمة انقاذ لبنان عبر تأمين كل مقومات النجاح”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | رؤساء الحكومات السابقين رشحوا السفير مصطفى أديب لرئاسة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.