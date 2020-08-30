لبنان | وزارة الصحة: 595 اصابة جديدة بكورونا

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 10:17 مساءً - أعلنت وزارة الصحة تسجيل 595 اصابة بكورونا ما يرفع العدد الاجمالي للاصابات الى 16870.
كما تم تسجيل 5 حالات وفاة في الساعات الماضية.
تقرير وزراة الصحة
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