لبنان | هذا ما جاء في تقرير مستشفى رفيق الحريري الحكومي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي
أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد “Covid- 19″، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، أن عدد الفحوصات التي أجريت في مختبراته خلال ال24 ساعة المنصرمة بلغ 400 فحص، وأن عدد المرضى المصابين بالفيروس الموجودين داخله للمتابعة هو 70 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس التي نقلت إليه خلال ال24 ساعة المنصرمة 18 حالة.
وأعلن شفاء مريضين خلال ال24 ساعة المنصرمة، ليرتفع بذلك عدد المتعافين فيه منذ البداية لغاية تاريخه، إلى 358 شخصا.
كما أعلن ارتفاع عدد الحالات الحرجة داخله إلى 25، أي بزيادة حالة واحدة عن يوم أمس، مشيرا إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.
ودعا من يود معرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة، إلى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.
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