لبنان | تأثر خدمة الإنترنت في لبنان بعطل تقني عالمي

شركة أوجيرو
طال عطل تقني شبكة الانترنت عالميًا مما إلى أدى إلى توقفه لمدة من الزمن، وتأثر عدد من البلدان بهذا العطل منها لبنان.
في هذا الاطار، أعلنت “أوجيرو” عن حصول بطء وتعذر وصول على مستوى الشبكة العالمية عبر مزود الخدمات الخارجي (Century Link – Level 3) تأثر به جزء من المشتركين، ولا يزال العمل جارياً على إصلاح الخلل.
وأدى ذلك الى ضعف واستحالة الولوج الى عدد من المواقع، فيما استمر تطبيق “واتساب” بالعمل على الرغم من البطء الشديد.
وطالت هذه المشكلة مختلف المناطق اللبنانية من الشمال الى الجنوب، سواء من خلال شبكات الانترنت التي يوفروها الموزعون الى المنازل، أو خدمات الـDSL للخطوط الهاتفية الثابتة أو تلك التي توفر ها شبكتا الـMTC، و ALFA للخطوط الخليوي.
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