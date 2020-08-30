لبنان | تأثر خدمة الإنترنت في لبنان بعطل تقني عالمي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 06:29 مساءً - منذ ساعة واحدة

طال عطل تقني شبكة الانترنت عالميًا مما إلى أدى إلى توقفه لمدة من الزمن، وتأثر عدد من ‏البلدان بهذا العطل منها لبنان.‏

في هذا الاطار، أعلنت “أوجيرو” عن حصول بطء وتعذر وصول على مستوى الشبكة العالمية ‏عبر مزود الخدمات الخارجي (‏Century Link – Level 3‎‏) تأثر به جزء من المشتركين، ولا ‏يزال العمل جارياً على إصلاح الخلل‎. ‎

وأدى ذلك الى ضعف واستحالة الولوج الى عدد من المواقع، فيما استمر تطبيق “واتساب” بالعمل ‏على الرغم من البطء الشديد.‏

وطالت هذه المشكلة مختلف المناطق اللبنانية من الشمال الى الجنوب، سواء من خلال شبكات ‏الانترنت التي يوفروها الموزعون الى المنازل، أو خدمات الـDSL ‎‏ للخطوط الهاتفية الثابتة أو ‏تلك التي توفر ها شبكتا الـMTC، و‎ ALFA ‎للخطوط الخليوي‎.‎