لبنان | تجمُّع جمعيات تجار البقاع يناشد حاكم مصرف لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 04:29 مساءً - منذ 35 دقيقة

عقد تجمُّع جمعيات تجار البقاع لقاء عمل في مقر جمعية تجار زحلة ضمّ الى رئيسها زياد سعاده كل من رئيس جمعية تجار بعلبك علي عواضه ورئيس جمعية تجار قب الياس السيد علي قهوجي حيث عرض المجتمعون الواقع الإقتصادي والتجاري المأزوم في البقاع في ظل إنتشار جائحة كورونا ونكبة الرابع من آب وتأثيرهما المباشر على حركة الأسواق والعجلة الإقتصادية ،اضافة الى حجز أموالهم في المصارف وعدم بل إنعدام قدرتهم على شراء البضائع وإستيرادها .

الإجتماع الطارىء خلُص الى مناشدة حاكم مصرف لبنان التدخل الفوري لدى المصارف للإفراج عن أموال التجار والشركات لعودة حركة الإستيراد ، والى إعادة النظر بالتعميم الوسيط ٥٦٨ الذي لا يراعي المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في الدستور اللبناني ، والمطالبة بإعتماد سعر الصرف الرسمي أي ١٥١٥ لسداد القروض الممنوحة للتجار والشركات قبل تشرين الأول ٢٠١٩ . واكد المجتمعون أن إستمرارهم مرتبط بالدولار التجاري المدعوم من مصرف لبنان على غرار السلة الغذائية والوقود والأدوات الطبية والطحين ، كون التجارة هي الركيزة الأساسية والعامود الفقري للإقتصاد الوطني ودوران عجلتها كي يؤدي الى الإنتعاش المالي والنقدي في ظل الأزمة التي يعاني منها لبنان على كافة المستويات”.

وطالب تجار البقاع بالإسراع في تشكيل الحكومة لما للإستقرار السياسي من فوائد على الإقتصاد الوطني وثقة بتجديد الإستثمارات ، كما شددوا على ضرورة تعليق المهل وإقرار الإعفاءات الضريبية ومنحهم محفزات للإستمرار كون مؤسساتهم التجارية تكبدت خسائر كبيرة في الرأسمال التشغيلي ، مما أرغم ٣٠% منها على الإقفال نهائياً .