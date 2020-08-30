لبنان | بالفيديو: لحظة قنص الشهيد غصن في خلدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 04:29 مساءً - منذ ساعة واحدة

لا تزال جراح أهالي خلدة مفتوحة بعد سقوط ابنهم حسن غصن ضحية للاشتباكات التي اندلعت بين شبان من حزب الله وشباب من عرب خلدة نتيجة الاعتداء المسلح الذي قام به عناصر من حزب الله على منطقة خلدة، حيث تصدى لهم شباب العرب في المنطقة.

ويظهر هذا الفيديو لحظة قنص الطفل غصن الذي فجع عائلته برحيله والذي يوضح بأن القاتل تقصد قتله على الرغم من أنه طفل صغير وأعزل لا علاقة له بالاشتباك سوى أنه من خلدة.

وبمشاركة واسعة من عشائر ووجهاء عرب خلدة وعدد من العلماء، تم تشييع ابن الـ 14 عاما يوم الجمعة وحمّلت العشائر وأقرباء غصن “حزب الله” مسؤولية ما حدث. حيث تنظر عشائر العرب في خلدة إلى ما جرى على أنه كمين نصب لها.