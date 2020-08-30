لبنان | جيري ماهر: مشروع بهاء الحريري هو لخدمة الشعب اللبناني وأكبر من المناصب

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آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2020 3:29 مساءً
جيري ماهر
أكد الإعلامي جيري ماهر في تغريدة على صفحته الرسمية عبر موقع “تويتر” أن “بهاء الحريري لم ولن يكون رئيساً للوزراء في لبنان، هذا ما قاله سابقاً ونؤكد عليه مجدداً”
وأضاف جيري ماهر “بإختصار شديد، مشروع الشيخ مشروع بهاء الحريري هو لخدمة الشعب اللبناني وأكبر من المناصب التي لم تستطع المنطومة الفاسدة في لبنان خدمة اللبنانيين من خلالها”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.