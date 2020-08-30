لبنان | جيري ماهر: مشروع بهاء الحريري هو لخدمة الشعب اللبناني وأكبر من المناصب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 04:29 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2020 3:29 مساءً

أكد الإعلامي جيري ماهر في تغريدة على صفحته الرسمية عبر موقع “تويتر” أن “بهاء الحريري لم ولن يكون رئيساً للوزراء في لبنان، هذا ما قاله سابقاً ونؤكد عليه مجدداً”

وأضاف جيري ماهر “بإختصار شديد، مشروع الشيخ مشروع بهاء الحريري هو لخدمة الشعب اللبناني وأكبر من المناصب التي لم تستطع المنطومة الفاسدة في لبنان خدمة اللبنانيين من خلالها”.