لبنان | بالصور والفيديو: اعتداء وتكسير في ساحة الشهداء بتوقيع جمهور حزب الله وحركة أمل

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آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2020 2:59 مساءً
اعتداء على منصة من قبل جمهور حزب الله وحركة أمل في ساحة الشهداء
بهمجية لم تعد غريبة، لا سيما أنها صارت نهج جمهور حزب الله الذي لا يوفر فرصة للاعتداء على كل ما يخص ثورة 17 تشرين منذ اليوم الأول حتى تاريخ الساعة، لا يتوان “شبيحة” حزب الله وحركة أمل على ضرب الثورة والثوار بعنف لا مثيل له، وكأن طريق القدس مجددا تمر من ساحة الشهداء ومن خلدة ومن كل المدن اللبنانية والعواصم العربية التي ترك حزب الله فيها بصمة دماء على جبينها.
وفي إطار التحضيرات التي تعدها مجموعات 17 تشرين لمؤتمر سيعقد الثلاثاء في الساعة السادسة في ساحة الشهداء لمناسبة المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير وبينما كانت الثوار يقومون بإعداد المنصة والمسرح، أقدم شبان تابعين لـ حزب الله وحركة أمل يهتفون “شيعة..شيعة” على تكسير المسرح والمعدات في ساحة الشهداء، واعتدوا على الاملاك الخاصة والعامة. وذلك خلال مسيرة من الدراجات النارية انطلقت من الضاحية الجنوبية وترفع رايات عاشورائية وأعلام حركة أمل وحزب الله .
وخلال الاعتداء أصيب عدد من الشبان بجروح وسارعت فرق الصليب الأحمر لتقديم المساعدة والعلاج.
ويأتي هذا الاعتداء بينما لم تهدأ عاصفة خلدة، حيث لا تزال النفوس مشحونة بعد الاشتباكات بين جمهور حزب الله وشبان من عرب خلدة منذ يومين وذلك من أجل رفع راية عاشورائية في خلدة، وتطور الإشكال إلى اشتباك بالرصاص سقط ضحيته طفل بعمر الـ 13 عاما من آل غصن.
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