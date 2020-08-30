لبنان | “الإسكوا”: قد يتعذر على نصف السكان الوصول إلى حاجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 01:34 مساءً - منذ ساعة واحدة

يعيش لبنان أزمات متتالية كارثية، من أزمات اقتصادية ومعيشية ونفسية وبات من المستحيل على اللبناني أن يعيش في لبنان إثر كل المصائب التي تنهال على رأسه يومياً.

وعلى الأثر، كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا – إسكوا، أنه قد يتعذر على نصف السكان الوصول إلى حاجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام.

وقالت: “إن لبنان يعتمد بشدة على الواردات الغذائية لتأمين حاجات سكانه، وبعد الانفجار الهائل الذي دمر جزءا كبيرا من مرفأ بيروت، المنفذ الرئيسي لدخول البضائع إلى البلد، وانهيار قيمة عملته بمقدار 78%، وتدابير الإقفال التي اتخذت لاحتواء جائحة كوفيد 19، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة، قد يتعذر على نصف السكان الوصول إلى حاجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام”.

Advertisements

وأعلنت أن هذا الواقع الخطير دفع اللجنة إلى إصدار دراسة جديدة بعنوان هل من خطر على الأمن الغذائي في لبنان؟ وبحسب الدراسة، أدى انخفاض قيمة الليرة إلى تضخم كبير، من المتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي 50 % في العام 2020 بعد أن كان 2.9% في العام 2019. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية ارتفاعا طفيفا على أثر ارتفاع تكاليف معاملات استيرادها بعد انفجار المرفأ، وانعدام الثقة في إدارة عمليات تأمينها وإتاحتها، مما قد يزيد من الشراء بدافع الذعر.

ودعت الأمينة التنفيذية للاسكوا رولا دشتي الحكومة اللبنانية إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء أهراءات الحبوب في مرفأ بيروت باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني، ودعم التجارة في السلع الزراعية.

وقالت دشتي: “يجب اتخاذ إجراءات فورية لتلافي الوقوع في أزمة غذائية، ولا سيما من خلال المراقبة الشديدة لأسعار الأغذية وتحديد سقف لأسعار الأساسية منها”.