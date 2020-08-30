لبنان | موجة حرّ قاسية الأسبوع المقبل… احذروا الحرائق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 01:34 مساءً - منذ ساعتين

تسيطر موجة حرّ قاسية مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين مشمسا الى قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، مع خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية ما يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يقع الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي وتستمر حتى يوم الثلاثاء. معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل : من 25 الى 33 درجة مئوية في الظل. علما ان الحرارة المحسوسة ترتفع مع ارتفاع الرطوبة وتكون اعلى من الحرارة في الظل.

– تنبيه من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والداخلية خلال موجة الحر وننصح بالاكثار من شرب الماء وعدم التعرض لاشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: مشمس إجمالا وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات والساحل الشمالي حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، كما نشهد نسبة رطوبة مرتفعة نسبيا اليوم وخلال الأيام القادمة تؤدي الى زيادة الشعور بالحر، كما يتشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا.

الإثنين: مشمس الى قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات خاصة خلال الفترة المسائية، كما ترتفع نسبة الرطوبة ونشهد بداية انخفاض في درجات الحرارة، مع احتمال تساقط بعض الرذاذ المتفرق خلال الفترة المسائية.

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– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 34 درجة، فوق الجبال من 23 الى 34 درجة، في الداخل من 22 الى 41 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية نهارا، شرقية ليلا سرعتها بين 10 الى 30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط بسبب الرطوبة.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس:6,10 ساعة غروب الشمس: 19,7 .