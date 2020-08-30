لبنان | الراعي: على الدولة لمّ السلاح المتفلّت وضبط كلّ سلاحٍ تحت إِمرة الجيش

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 01:34 مساءً - منذ 3 ساعات

طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي “الدولة بلمِّ السِّلاح المتفلّت، وضبط كلّ سلاحٍ تحت إِمرة الجيش والقرار السياسيّ”.

وأضاف في عظة الأحد: “إعلانُ الحرب والسَّلام يعود إلى قرار مجلس الوزراء بثلثي الأصوات، بموجب المادَّة 65 من الدستور، ولا يحِقُّ ذلك لأحدٍ سواه، من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين والسِّلم الاهليّ والأمن الداخليّ”.

وأسف لوقوع قتيلين وجرحى في خلدة بجوار العاصمة بيروت بنتيجة اشتباكات ميليشيويَّة وعشائريَّة ومذهبيَّة، نودُّ تقديم التَّعازي لعائلات القتيلَين، مذكّرين أيضًا وأيضًا بأنَّ الله وحده هو سيّد الحياة والموت، وان الانسان، أيًا يكن لونه أو دينه أو عرقه، هو مخلوق على صورة الله، ومدعوٌ لاستكمالها والمحافظة عليها، وهو مفتدى بدم المسيح الفادي الالهي، ويريده الله سعيدًا في حياة الدنيا والآخرة. بين السَّلام العادل والحرب، الأولويَّة والأفضليَّة للسَّلام”.

وأشار البطريرك الراعي الى انّ “السَّلاح الواحدَ، في عُهدة الدولة، هو مكوِّنٌ ثالثٌ متكاملٌ، في نظام الحياد الناشط، مع المكوِّن الأوَّل وهو عدم دخول لبنان قطعيًا في أحلافٍ ومحاورَ وصراعاتٍ سياسيَّةٍ وحروبٍ اقليميًا ودوليًا، وامتناع أيِّ دولةٍ عن التدخّل بشؤونه والهيمنة عليه أو اجتياحه أو استخدام اراضيه لأغراضٍ عسكريَّة؛ ومع المكوِّن الثاني وهو التزام لبنان برسالته في الدّفاع عن حقوق الانسان، وحريّة الشعوب ولاسيَّما العربيَّة منها، وفي القيام بمبادرات المصالحة والتقارب وحلّ النزاعات، وفي توفير الجوّ لحوار الأديان والثقافات والحضارات والعيش المشترك”.

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وأضاف: “لم يكن بُناة لبنان يتصوَّرون الحالة التي وصلتْ إليها الدولة بتفكّكها وفسادها وانحرافها عن جوهرها وفلسفة وجودها”.

واعتبر أننا نؤمن أنَّ مِن آلام الشعب اللبناني الجائع، ومِن ضحايا انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الحالي، وما أسفر عنه مِن موتى ومفقودين وجرحى ومنكوبين ومشرّدين من دون مأوى، تُولَد دولةٌ جديدةٌ بنظامها الحيادي الناشط الذي نعمل في سبيل تحقيقه مع اللبنانيين المحبين للبنان وللشعب اللبناني.

وأمل بأن يطلَّ فجرُ هذه الدولة بحكومة طوارئ مصغَّرة مع ما يلزمها من صلاحيَّات لتُنهض الدولة من حضيض بؤسها الاقتصاديّ والماليّ والاجتماعيّ وتُحقِّق الاصلاحات المطلوبة”.