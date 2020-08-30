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آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2020 1:22 صباحًا
طاهر زهران
توقف اطلاق النار وانتهى اشكال خلدة، لكن النفوس لم تهدأ، لاسيما بعد سقوط شهيد من آل غصن، لا علاقة له بكل ما جرى، ذنبه الوحيد انه كان في المكان الخطأ حين بدأت المعركة بين “حزب الله” وحركة “أمل” من جهة وعرب خلدة من جهة اخرى.
في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر طاهر زهران، معبراً عن غضبه بداية من خسارة الشهيد حسن غصن، حيث قال “هنيئاً لنا الشهادة ونعاهدكم انه من اليوم لن نرتدي الاسود بل الابيض، نحن نفتخر بشهدائنا” وتوجه بعدها الى شباب السنة والبعض القليل من شباب عرب خلدة الذين اطلق عليهم”عملاء” سرايا المقاومة، حيث قال “رسالتي الى هؤلاء اننا نعاهدكم بالله انكم ستكونون اول الاشخاص الذين سنصطادهم، نعرفكم جميعكم وبالاسماء”.
واضاف “انا افتخر انني كنت جزء من المعركة التي لم تنته بعد، لا بل لم تبدأ، ولا تهددونا بالسلاح ولا تفتخرون به كونكم ستبيعونه خردة، واذا كنتم تعتقدون انكم تخيفوننا بالـ 14 ونص، اؤكد لكم لن تجدوا من يقودها، المعركة معروفة، بي 7 وماغ وقناصة وكلاشينكوف، ونحن اشتريناها من الضاحية” وختم “نحن لا نراهن على اي دولة اجنبية، اقسم بالله عز وجل اما جثثنا او جثثكم في الشارع”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: “معركة خلدة لم تنته بعد… إما جثثنا أو جثثكم في الشارع” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.