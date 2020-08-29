لبنان | عويدات ينفي خبر تنحيه عن ملف انفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 54 دقيقة انفجار بيروت نفى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام”، ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية عن تنحيه عن ملف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت فور تعيين المحقق العدلي القاضي فادي صوان جلسة للاستماع إلى وزير الأشغال السابق النائب غازي زعيتر الذي تربطه به علاقة مصاهرة، مؤكدا بأن الخبر عار من الصحة، وأنه جاء في سياق حديث تلفزيوني.

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