لبنان | سعيد عن وزير الصحّة: فاشل! لولا مستشفى رفيق الحريرى الحكومي

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فارس سعيد
في تغريدة له على حسابه عبر “تويتر”، علَّق النائب السابق فارس سعيد عن إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان .
وكتب سعيد في تغريدته، “ارتفاع جنوني بعدد اصابات كورونا، ولولا مستشفى رفيق الحريرى الحكومي لكنّا في مصيبة كبيرة”.
واضاف، “وزير الصحّة فاشل، لم نر تأهيل اي مستشفى حكومي آخر في اي منطقة”.
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