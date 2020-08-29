لبنان | سعيد عن وزير الصحّة: فاشل! لولا مستشفى رفيق الحريرى الحكومي

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

في تغريدة له على حسابه عبر “تويتر”، علَّق النائب السابق فارس سعيد عن إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان .

وكتب سعيد في تغريدته، “ارتفاع جنوني بعدد اصابات كورونا، ولولا مستشفى رفيق الحريرى الحكومي لكنّا في مصيبة كبيرة”.

واضاف، “وزير الصحّة فاشل، لم نر تأهيل اي مستشفى حكومي آخر في اي منطقة”.