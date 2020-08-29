لبنان | هذا عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم في لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2020 8:37 مساءً وزارة الصحة العامة اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 662 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 16275 .

وجاء في التقرير:

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