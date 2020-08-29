لبنان | بيان توضيحي صادر عن ادارة مستشفى صيدا الحكومي الجامعي

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

صدر عن ادارة مستشفى صيدا الحكومي الجامعي البيان التالي:

حضر ظهر اليوم السبت 29 آب 2020 السيد مصطفى البتكجي الى قسم الطوارىء في مستشفى صيدا الحكومي الجامعي وهو يعاني من اعراض مرضية، وكانت برفقته والدته.

على الفور تمت معاينه من قبل طبيبين اختصاصيين بالأمراض الصدرية، فتبين انه يعاني من التهاب باللوزتين منذ اسبوع ولكن حرارته غير مرتفعة، فتم اعطاؤه الدواء المناسب لكنه اصر على دخول المستشفى وقال انه اجرى فحص كورونا ونتيجته سلبية ومعه نسخة عن نتيجة الفحص، وعندما شرحنا له طبيعة حالته وان التهاب اللوزتين لا يستدعي دخول مستشفى ويمكن ان يتابع العلاج في البيت، بقي مصراً على الدخول.

Advertisements

وعندها عرضت عليه ادارة المستشفى ان يبقى في قسم الطوارىء ويعلق له مصل ويخضع للتحاليل المخبرية والصور الشعاعية اللازمة على نفقة الوزارة، لكنه رفض هذا الحل، ثم بدأ يطلق الشتائم ويهدد ويتوعد المستشفى قبل ان يغادر ومعه والدته التي لم تكن راضية على تصرف ابنها.

ان ادارة مستشفى صيدا الحكومي الجامعي تؤكد انها لم ولا ترفض استقبال اي مريض يحتاج لدخول مستشفى، كما انها لا تطلب من اي مريض اية مبالغ مسبقة لإدخاله المستشفى وعادة يتم ادخال كافة الحالات التي يتبين انه يلزمها دخول.

وان ادارة مستشفى صيدا الحكومي الجامعي تأسف بأن يوجه اليها مثل هذه الإساءة والتجني من قبل احد المواطنين في الوقت الذي يقوم هذا المستشفى بواجباته على اكمل وجه تجاه كل من يقصده من المرضى عامة، وتجاه مرضى الكورونا بشكل خاص والسهر على رعايتهم حتى تماثلهم للشفاء.