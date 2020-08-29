لبنان | محمية أرز الشوف تحذر من خطر اندلاع الحرائق

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 17 ثانية

حذرت “محمية أرز الشوف” في بيان المواطنين من “خطر اندلاع الحرائق بسبب موجة الحر التي ستطال لبنان”.

وقالت في بيان: “تشير الأرصاد الجوية إلى موجة حر ستطال لبنان والمنطقة في اليومين المقبلين، وقد تصل درجات الحرارة في الأيام المقبلة إلى مستويات عالية، وحيث أن مؤشر الحرائق مرتفع جدا، مما يزيد من خطر اشتعال الحرائق التي تهدد البيئة والمحاصيل الزراعية، لذا يرجى توخي الحذر وعدم إضرام النار بموجب القانون بالقرب من الأحراش لأي سبب من الأسباب والأسراع في التبليغ عند حدوث أي حريق”.