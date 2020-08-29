كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 5 دقائق آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2020 7:50 مساءً مطار رفيق الحريري أعلنت وزارة الصحة نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت في 26 و27 و28 الحالي. وأظهرت النتائج تسجيل 5 حالات ايجابية.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إليكم نتائج فحوص الـ PCR لرحلات وصلت إلى بيروت في 26 و27 و28 الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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