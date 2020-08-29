لبنان | “موعد فنجان قهوة” بين ماكرون وفيروز

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 13 دقيقة

آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2020 7:45 مساءً

أدرج قصر الإليزيه لقاء الفنانة اللبنانية فيروز على رأس جدول أعمال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الثانية لبيروت في أقل من شهر، والمزمعة الاثنين المقبل.

وكتب ماكرون: “موعد على فنجان قهوة مع فيروز في إنطلياس مساء الاثنين”.

وسيزور ماكرون الفنانة اللبنانية فور وصوله مساء الاثنين في منزلها في الرابية قرب إنطلياس بشمال بيروت بعيدا عن العدسات الإعلامية.

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ولم يصدر أي تعقيب من مكتب فيروز في لبنان أو من ابنتها المخرجة ريما الرحباني.

ومن المقرر أن تستمر زيارة ماكرون إلى بيروت حتى يوم الثلاثاء حيث سيزور الأحياء المنكوبة بالانفجار كما سيزرع شجرة أرز مع أطفال لبنانيين شمال شرق بيروت.

وتربط فيروز بفرنسا علاقات صداقة متينة توطدت في عام 1975 عندما ظهرت للمرة الأولى على شاشة التلفزيون الفرنسي ضمن برنامج (سبيسيال ماتيو) الذي كانت تقدمه صديقتها الفنانة الفرنسية ميراي ماتيو وقدمت هناك أغنية (حبيتك بالصيف).

واتخذت العلاقة شكلا أعمق خلال الحرب اللبنانية عندما أقامت فيروز حفلا ضخما في الاولمبيا باريس عام 1979 وغنت (باريس يا زهرة الحرية).

ونالت فيروز أرفع الأوسمة الفرنسية منها وسام قائد الفنون والآداب من الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران عام 1988، ووسام فارس جوقة الشرف من الرئيس الراحل جاك شيراك عام 1998.