لبنان | مستشفى الحريري: حالة وفاة وإجراء 529 فحصا

مستشفى رفيق الحريري الجامعي
أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد “Covid- 19″، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبراته خلال ال24 ساعة المنصرمة بلغ 529 فحصا، وأن عدد المرضى المصابين بالفيروس الموجودين في المستشفى للمتابعة هو 69 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس التي نقلت إليه خلال ال24 ساعة المنصرمة 20 حالة.
وأعلن عدم تسجيل أي حالة شفاء جديدة من بين المرضى الموجودين داخله خلال ال24 ساعة المنصرمة، وبالتالي استقرار عدد المتعافين داخله منذ البداية حتى تاريخه، على 356 متعافيا.
وإذ أعلن نقل حالة من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن وضعها، أشار إلى وجود 24 حالة حرجة داخله، وتسجيل حالة وفاة.
ودعا من يود معرفة عدد الاصابات على كل الأراضي اللبنانية، إلى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.
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