لبنان | كوبيتش عن التمديد لليونيفيل: أخبار جيدة من نيويورك

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 23 دقيقة يان كوبيتش غرد المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش على حسابه عبر تويتر بالقول: “أخبار جيدة من نيويورك، مدد مجلس الأمن ولاية اليونيفيل لمدة عام، ودعا كلا الطرفين إلى تنفيذ التزاماتهما بالكامل ووقف جميع انتهاكات القرار 1701. كما أدان بأشد العبارات كل المحاولات لتقييد حركة أفراد اليونيفيل والاعتداءات عليهم، وحث على المزيد من الدعم الدولي للجيش اللبناني وكل مؤسسات أمن الدولة، التي هي القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان”.

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