لبنان | جرح 4 عسكريين في إلقاء قنبلة على دورية في راشيا وقيادة الجيش توضح

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جرح 4 عسكريين في إلقاء قنبلة على دورية في راشيا
تعرضت دورية للجيش عند الواحدة والنصف من فجر اليوم لالقاء قنبلة يدوية في منطقة المحفورة خراج بلدة عيحا قضاء راشيا الوادي، عند الحدود اللبنانية السورية.
وفي التفاصيل، أن مهربين اصطدموا بكمين للجيش فرمى أحد المهربين قنبلة يدوية هجومية تسببت بجرح 4 عسكريين، تم نقلهم الى مستشفيات راشيا واللبناني الفرنسي ودار الامل الجامعي. وبعد عمليات بحث في المنطقة الجبلية المذكورة استمرت حتى ساعات الصباح الاولى ألقى الجيش على ملقي القنبلة (ح.ح)، ونقلته مخابرات الجيش في راشيا الى أبلح للتحقيق معه، ومعرفة خلفيات نقل السلاح وتهريبه والضالعين به بين لبنان وسوريا.
واوضحت قيادة الجيش – مديرية التوجيه ما جرى، في بيان جاء فيه “ليل 28- 29 آب الجاري، وأثناء قيام دورية تابعة لفوج الحدود البرية الثالث بملاحقة شخصين كانا يحاولان التسلل خلسة وبطريقة غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية عبر طريق ترابي يستعمل للتهريب في منطقة مرج التوت في خراج بلدة ينطا قضاء راشيا على الحدود اللبنانية
السورية، أقدم أحدهما على إلقاء قنبلة يدويّة على الدورية المذكورة ما ادّى إلى إصابة أربعة عسكريين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفيات المنطقة.”
وقد تمكّنت الدورية من توقيف أحدهما وهو سوري الجنسية وضبطت بحوزته أربعة صناديق ذخيرة تحتوي على 2800 طلقة عيار 7،62 ملم.
وتم تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى المرجع المختص، فيما عمليات البحث عن الشخص الآخر جارية في المنطقة المذكورة.
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