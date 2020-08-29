لبنان | بهاء الحريري: سنقف خلف رئيس حكومة قادر على إتخاذ القرارات الشجاعة

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2020 7:13 مساءً

غرد الشيخ بهاء الدين الحريري على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مؤكدا وقوفه خلف رئيس حكومة يكون قادرا على اتخاذ القرارت الشجاعة حيث قال:

“سنقف خلف رئيس حكومة قوي وقادر على إتخاذ القرارات الشجاعة، ويعيد الثقة الشعبية بالدولة ومؤسساتها، ويعمل على ترميم علاقاتنا مع العالم العربي والدول النافذة الصديقة للبنان وشعبه”.

وفي تغريدة ثانية أكد الشيخ بهاء أن “أي حكومة لا يتضمن بيانها الوزاري وعملها تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بسلاح الميليشيات، من ضمنها القرار رقم ١٥٥٩، وإعتماد الحياد لخلاص لبنان . لا يمكن أن تبني دولة، ولا يمكن لها أن تأتي بفلسٍ واحد الى الخزينة العامة.”