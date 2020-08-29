لبنان | الجيش الفرنسي: جسر جوي وبحري مع لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أشار المتحدث باسم الجيش الفرنسي الكولونيل فريدريك باربري إلى أن “باريس تسيّر جسرًا جويًا وبحريًا مع بيروت “ضمن عملية صداقة” بين البلدين”، موضحًا أن “هذا الجسر يشمل إرسال معدات لتأهيل نقاط حيوية في لبنان”.

وأضاف، في مقابلة مع قناة “العربية”، أن “العمليات الفرنسية في لبنان تشمل تنظيف مرفأ بيروت الذي هزه انفجار ضخم في 4 آب الحالي مخلفًا عشرات القتلى وآلاف الجرحى، بالإضافة لتسببه في دمار كبير في المرفق الحيوي وفي المنطقة المحيطة به”.

من جهة أخرى، أكد الجيش الفرنسي “رصده إمكانيات جوية لدعم عملية “إيريني” التي يقودها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة إلى ليبيا”، وقال: “عملية إيريني الأوروبية مستمرة لفرض تطبيق حظر الأسلحة إلى ليبيا والمنصوص عليه في قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي”.

وعن المناورات العسكرية التي أجرتها فرنسا في شرق المتوسط مع إيطاليا واليونان وقبرص، قال باربري: “تدريباتنا المشتركة في المتوسط هدفها خفض التصعيد وليس العكس”.