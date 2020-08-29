لبنان | لا حكومة في لبنان قبل الإنتخابات الرئاسية الأميركية

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 12 دقيقة

بحسب معلومات وكالة الأنباء “المركزية”يتردد ان يجتمع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالمرجعية السنّية الدينية والسياسية لتسلّمه مذكرة سياسية تعدد فيها أسباب الازمة وكيفية حلّها، وهي لا تختلف بمضمونها عن المبادرة الفرنسية في هذا المجال لجهة تشكيل حكومة قادرة تواكب الازمة القائمة وتبدأ بورشة الاصلاحات التي تعهّد فيها لبنان امام الدول المانحة ومكافحة الفساد مع الالتزام بسياسة النأي بالنفس قولاً وفعلاً.

واستبعدت مصادر المركزية المتوافرة من اكثر من جهة عاملة على خط التكليف ان تُحدث زيارة ماكرون ثغرة في جدار الازمة نتيجة تصلّب المواقف وتمسّك كل فريق بشروطه.

في حين، لفتت اوساط سياسية معارضة لـ “المركزية” الى أن لا حكومة في المدى المنظور اقلّه قبل الانتخابات الرئاسية الاميركية في الخريف المقبل، لان ايران لن تستخدم ورقة لبنان على طاولة المفاوضات قبل ان تعرف هوية ساكن البيت الابيض.

وتخوّفت الاوساط من ازدياد الضغط في الداخل اللبناني حتى موعد الانتخابات الاميركية، خصوصاً في اتّجاه القوى المعارضة لحزب الله والعهد، ما يعني مزيداً من الانهيار الاقتصادي والمالي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.